Стало известно, за чей счет заменят газон на стадионе «Санкт-Петербург»

Газон на арене «Санкт-Петербург» заменят за счет футбольного клуба «Зенит» весной 2018 года, сообщает ТАСС.

«У нас есть техническая карта, но решение это взаимоувязывается между Минспортом, федеральным правительством, футбольным клубом «Зенит» и Международной федерацией футбола (ФИФА).

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Будем менять газон за счет футбольного клуба «Зенит» весной 2018 года», — сказал вице-губернатор города Игорь Албин.

По словам чиновника, если обратиться к мировому опыту и практике, то каждый год газоны на всех полях меняются и «наш тоже не является исключением». Сейчас «газон выглядит вполне прилично», потому что с ним научились работать.

Ранее на стадионе «Санкт-Петербург» была установлена система отпугивания птиц.