Фигуристы Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Гран-при

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают первое место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на пятом этапе серии Гран-при, сообщает ТАСС.

Тарасова и Морозов набрали 77,84 балла.

Второе место занимает французский дуэт Ванесса Джеймс и Морган Сипре с 73,18 баллами. Третьими стали итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе — 70,65.

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Произвольные программы состоятся 18 ноября в 21:00 мск.

Этап Гран-при по фигурному катанию проходит во Франции в Гренобле.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при. Гренобль, Франция

Спортивные пары. Короткая программа

1. Тарасова / Морозов (Россия) — 77,84,

2. Джеймс / Кипрес (Франция) — 73,18,

3. Делла Моника / Гуаризе (Италия) — 70,65