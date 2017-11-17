Фигуристы Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Гран-при
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают первое место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на пятом этапе серии Гран-при, сообщает ТАСС.
Тарасова и Морозов набрали 77,84 балла.
Второе место занимает французский дуэт Ванесса Джеймс и Морган Сипре с 73,18 баллами. Третьими стали итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе — 70,65.
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Произвольные программы состоятся 18 ноября в 21:00 мск.
Этап Гран-при по фигурному катанию проходит во Франции в Гренобле.
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при. Гренобль, Франция
Спортивные пары. Короткая программа
1. Тарасова / Морозов (Россия) — 77,84,
2. Джеймс / Кипрес (Франция) — 73,18,
3. Делла Моника / Гуаризе (Италия) — 70,65