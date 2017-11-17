Россияне заняли третье место на этапе Гран-при по фигурному катанию
Российская танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин заняла третье место по итогам короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию, сообщает RT.
Степанова и Букин набрали 70,02 балла.
Первое место заняли французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийома Сизерона — 81,40 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, получившие от судей 73,55 балла.
Другой российский дуэт Алла Лобода и Павел Дрозд занял седьмое место — 60,43 балла.
Этап Гран-при по фигурному катанию проходит во Франции в Гренобле.
Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция
Танцы на льду. Короткая программа
1. Пападакис / Сизерон (Франция) — 81,40,
2. Чок / Бэйтс (США) — 73,55,
3. Степанова / Букин (Россия) — 70,02…
7. Лобода / Дрозд (Россия) — 60,43.