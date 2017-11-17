Российские телеканалы могут отказаться от трансляции Олимпийских игр

Российские телеканалы могут отказаться от показа Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в случае, если к соревнованиям не будет допущена отечественная сборная, сообщает RT со ссылкой на «Ведомости».

В качестве главной причины такого решения называют низкие рейтинги трансляций из-за отсутствия российских спортсменов.

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В России Олимпийские игры планируют показать Первый канал, «Россия 1» и «Матч ТВ».

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что отказ Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстанавливать статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не повлияет на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на решение по допуску российских спортсменов к Олимпиаде в Пхенчхане.