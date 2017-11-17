28 сейвов Варламова помогли «Колорадо» одержать победу над «Вашингтоном» в НХЛ

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» нанесли поражение «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Габриэль Ландеског, также отличились Натан Маккиннон, Колин Уилсон и Микко Рантанен. У гостей шайбы забросили Бретт Коннолли и Евгений Кузнецов.

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В следующем матче «Вашингтон» примет «Миннесоту Уайлд», а «Колорадо» в гостях сыграет против «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо Эвеланш» (США, Денвер) — «Вашингтон Кэпиталз» (США, Вашингтон) — 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

1:0 — Ландеског (Маккиннон) — 00:17;

2:0 — Маккиннон (Жирар, Рантанен) — 19:53;

3:0 — Уилсон (Маккиннон, Рантанен) — 32:25;

3:1 — Коннолли (Уилсон) — 38:36;

4:1 — Ландеског — 44:59 (буллит);

5:1 — Рантанен (Сёдерберг, Маккиннон) — 49:01 (5x4);

5:2 — Кузнецов (Оши, Карлсон) — 53:11 (5x4);

6:2 — Ландеског (Маккиннон, Рантанен) — 59:34 (5x4)