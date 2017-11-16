На стадионе в Саранске планируют провести матч молодежной сборной России

Министр спорта и физической культуры Республики Мордовия Владимир Киреев заявил, что на новом стадионе в Саранске, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, могут провести тестовый матч с участием молодежной сборной России. Слова Киреева приводит ТАСС.

«Мы хотим принять в Саранске товарищеский матч молодежной сборной России (до 21 года) и подали заявку в РФС. Ответа пока нет. Сложность в том, что календарь сборных уже сформирован, и РФС трудно выделить окно, чтобы подстроиться под график», — сказал Киреев.

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Первый матч на «Мордовия Арене» должен пройти 21 апреля. Местный футбольный клуб «Мордовия» примет «Зенит» из Ижевска в матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

На время чемпионата мира по футболу 2018 году стадион в Саранске будет вмещать около 45 тысяч зрителей.