22'

Гости заблокировали удар и организовали контратаку, в которой Дуарте прострельным пасом с правого фланга вывел Катаи один на один. Тот сначала убрал бежавшего спасать ситуацию защитника, а затем пробил, но бросившийся навстречу голкипер спас!