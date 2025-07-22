«Црвена» уверенно контролирует территорию, но при этом хозяева играют очень старательно.
ГООООООООООООООООЛ! Бруно Дуарте — 0:1! Классная атака «Црвены», в которой была перепасовка трех полузащитников в касание, вскрывшая оборону, в результате чего Дуарте оказался перед воротами и пробил под перекладину!
Новый угловой гостей привел к точной подаче, но удар Вельковича не вышел — мяч от головы по дуге улетел за лицевую.
«Линкольн» заработал штрафной в опасной точке, Нано пробил над стенкой, но и над перекладиной.
Гости заблокировали удар и организовали контратаку, в которой Дуарте прострельным пасом с правого фланга вывел Катаи один на один. Тот сначала убрал бежавшего спасать ситуацию защитника, а затем пробил, но бросившийся навстречу голкипер спас!
Момент! Прорвала «Црвена Звезда» оборону левым флангом, но голкипер потащил сначала удар Иванчича в упор, а затем успел и к добиванию головой от Дуарте и поймал в прыжке.
Фол в атаке у «Линкольна», причем на Наире Тикнизяне на фланге.
И еще одна желтая карточка гостям. На этот раз Раде Крунич попал рукой в лицо сопернику в верховой борьбе в центре поля.
Де Барру потребовалась помощь врачей, но в игре он в итоге остается.
Очередной угловой «Црвены Звезды» не закончился ударом, а привел к контратаке, в которой Филицио Милсон сбил Де Барра. Это желтая карточка.
А первый удар в створ нанесли хозяева. Гомес сместился с фланга в центр и пробил — прямо в руки Матеусу.
В быстрой атаке правым полуфлангом у Дуарте на входе в штрафную не получилось обыграть последнего защитника.
Милсон сместился со скачущим мячом к центру и пробил из-за штрафной — в блок.
Прошла атака правым флангом у гостей Милсон отдал на Элшника, который уже из штрафной выполнил подачу от лицевой, но в руки Гарсии.
В первой же атаке сербы заработали угловой на ровном месте. Пошла невысокая подача в штрафную, защитник вынес, так еще и фол в атаке случился.
Поееееееехали! Матч начался.
А вот стартовый состав «Црвены Звезды» от Владана Милоевича:
Матеус — Ву, Родригао, Велькович, Тикнизян, Элшник, Крунич, Милсон, Катаи, Иванич, Дуарте.
Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Линкольна» Хави Муньос:
Гарсия — Бритто, Лопеш, Рюйтенс, Виктор, Гомес, Торрилья, Де Барр, Муньос, Тони, Нано.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов встречаются гибралтарский «Линкольн» и сербская «Црвена Звезда», за которую с этого сезона выступает россиянин Наир Тикнизян. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.