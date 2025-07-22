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Тикнизян дебютирует в Лиге чемпионов: «Црвена Звезда» гостит в Гибралтаре. LIVE

Лига чемпионов. Квалификация. 2-й раунд. Первый матч. «Линкольн» — «Црвена Звезда». ОНЛАЙН

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Global Look Press
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов гибралтарский «Линкольн» принимает на своем поле сербскую «Црвену Звезду», за которую теперь выступает Наир Тикнизян. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
1-й тайм
22 июля 19:00
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
0 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
30' Дуарте
Стадион «Европа Спортс Парк», Gibraltar, Гибралтар
1-й тайм

14' Милсон 16' Крунич

30' Дуарте

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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33'

«Црвена» уверенно контролирует территорию, но при этом хозяева играют очень старательно.

30'

ГООООООООООООООООЛ! Бруно Дуарте — 0:1! Классная атака «Црвены», в которой была перепасовка трех полузащитников в касание, вскрывшая оборону, в результате чего Дуарте оказался перед воротами и пробил под перекладину!

28'

Новый угловой гостей привел к точной подаче, но удар Вельковича не вышел — мяч от головы по дуге улетел за лицевую.

25'

«Линкольн» заработал штрафной в опасной точке, Нано пробил над стенкой, но и над перекладиной.

22'

Гости заблокировали удар и организовали контратаку, в которой Дуарте прострельным пасом с правого фланга вывел Катаи один на один. Тот сначала убрал бежавшего спасать ситуацию защитника, а затем пробил, но бросившийся навстречу голкипер спас!

20'

Момент! Прорвала «Црвена Звезда» оборону левым флангом, но голкипер потащил сначала удар Иванчича в упор, а затем успел и к добиванию головой от Дуарте и поймал в прыжке.

18'

Фол в атаке у «Линкольна», причем на Наире Тикнизяне на фланге.

17'

И еще одна желтая карточка гостям. На этот раз Раде Крунич попал рукой в лицо сопернику в верховой борьбе в центре поля.

15'

Де Барру потребовалась помощь врачей, но в игре он в итоге остается.

13'

Очередной угловой «Црвены Звезды» не закончился ударом, а привел к контратаке, в которой Филицио Милсон сбил Де Барра. Это желтая карточка.

10'

А первый удар в створ нанесли хозяева. Гомес сместился с фланга в центр и пробил — прямо в руки Матеусу.

8'

В быстрой атаке правым полуфлангом у Дуарте на входе в штрафную не получилось обыграть последнего защитника.

5'

Милсон сместился со скачущим мячом к центру и пробил из-за штрафной — в блок.

4'

Прошла атака правым флангом у гостей Милсон отдал на Элшника, который уже из штрафной выполнил подачу от лицевой, но в руки Гарсии.

2'

В первой же атаке сербы заработали угловой на ровном месте. Пошла невысокая подача в штрафную, защитник вынес, так еще и фол в атаке случился.

1'

Поееееееехали! Матч начался.

18:55

А вот стартовый состав «Црвены Звезды» от Владана Милоевича:

Матеус — Ву, Родригао, Велькович, Тикнизян, Элшник, Крунич, Милсон, Катаи, Иванич, Дуарте.

18:50

Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Линкольна» Хави Муньос:

Гарсия — Бритто, Лопеш, Рюйтенс, Виктор, Гомес, Торрилья, Де Барр, Муньос, Тони, Нано.

18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов встречаются гибралтарский «Линкольн» и сербская «Црвена Звезда», за которую с этого сезона выступает россиянин Наир Тикнизян. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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