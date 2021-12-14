Молодежная сборная России сыграет на ЧМ без игроков из Северной Америки

Федерация хоккея России объявила состав молодежной сборной страны на чемпионат мира, который пройдет в Канаде на стыке этого и следующего годов. В список игроков не попал ни один хоккеист, выступающий за океаном, а также суперталант Иван Мирошниченко, несколько раз отказавшийся от перехода в СКА.

Состав на МЧМ

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав молодежной сборной на чемпионат мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред Дире.

На 15 декабря намечен вылет команды в Северную Америку через Хельсинки. Уже на месте сборная пройдет обязательные карантинные мероприятия и затем в рамках подготовки к турниру проведет контрольные встречи с Германией (19 декабря) и Канадой (22 декабря).

Состав молодежной сборной России на МЧМ-2022

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).

Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все – СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» Москва), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).

Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» Москва), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба – «Спартак»), Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все – СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Магнитогорск).

«В сборной — сильнейшие»

Выбранный состав через пресс-службу ФХР уже прокомментировал недавно назначенный главным тренером команды Сергей Зубов.

«Сделать выбор было непросто, до последнего момента у нас по нескольким позициям были серьезные дебаты. Поговорили индивидуально со всеми ребятами, которые покидают сбор. Поблагодарили всех, к их работе претензий нет, — приводит слова Зубова официальный сайт ФХР.

— Что касается Ивана Мирошниченко, то он в настоящий момент находится не в оптимальных физических кондициях. А это, пожалуй, его главный козырь.

У нас впереди сложный перелет, а потом два дня карантина. Но в то же время ребята за это время отдохнут от нагрузок и наберутся сил в преддверии товарищеских игр. Надеюсь, они все отнесутся к этому серьезно».

Также Зубов дал официальное объяснение отсутствию в молодежной сборной хоккеистов, выступающих за океаном, чего не было с чемпионата мира 2007 года.

«Верно, мы следили за выступлением Яна Кузнецова и Даниила Чайки, рассчитывали, что они усилят нашу оборонительную линию. Но в итоге пришли к выводу, что игроки, которые проходили с нами сбор, в оборонительных действиях сильнее, — сказал Зубов.

– Несомненно ребятам из Канады помешало отсутствие на сборе, но это обстоятельства. Мы сделали выбор и считаем, что парни, которые сейчас находятся в раздевалке — сильнейшие».

Рокировка на мостике

При всем уважении к Зубову как к великому игроку (а защитником он был действительно потрясающим, возможно, лучшим в истории российского хоккея), доверия к его объяснениям не очень много.

Само назначение Зубова наставником молодежки, случившееся совсем недавно, выглядело не очень ясным. Не до конца понятна причина отставки Игоря Ларионова. Да, молодежная сборная на прошлом ЧМ не смогла под его руководством завоевать медали, оставшись четвертой, но увольнение последовало в максимально странный момент.

Уже тогда многие предполагали и даже указывали на личные разногласия Ларионова с главой штаба сборных России Романом Ротенбергом. В то время как Зубов, заканчивавший в СКА (где Ротенберг является одним из первых лиц и непосредственным руководителем хоккейных операций) игровую карьеру и начинавший тренерскую, выглядит образцово удобным кадром.

Кроме того, данные Зубовым объяснения, к сожалению, не выдерживают никакой критики.

Нечего уезжать

По большому счету, опубликованный ФХР весьма странный состав делает несколько очень важных посылов, адресованных молодым игрокам и их родителям.

Первый заключается в том, что, если они хотят играть за сборную, уезжать за океан в молодежные лиги Северной Америки не следует.

В России проводят довольно агрессивную кампанию на этот счет. Именно хоккейные чиновники являются инициаторами законопроекта, принятого Госдумой как раз 14 декабря, согласно которому уезжающие в зарубежные клубы в юном возрасте спортсмены должны будут заплатить компенсацию воспитавшим их клубам.

Но закрытие дороги в сборную станет, пожалуй, даже более сильной мотивацией. Особенно неприятно, что это не делается открыто. На словах игроков из Северной Америки никто не гнобит. Их рассматривают, просто они проигрывают конкуренцию, оказываются слабее тех, кто играет в России.

Так, не проходит в команду Даниил Чайка, игравший за сборную страны по всем возрастам, а сейчас имеющий 22 (7+15) очка в 26 матчах Хоккейной лиги Онтарио (ОХЛ), считающейся сильнейшей юниорской лигой мира.

Чайка за «Гелф Шторм» выступает уже третий сезон (с перерывом на прошлый, когда турнир отменили из-за коронавируса) и является ассистентом капитана команды. И он летал в команде Ларионова на прошлогодний МЧМ, но тогда еще не было искусственных (пусть и негласных) барьеров.

Кроме того, тот сезон Чайка проводил из-за пандемии в России и выступал в системе московского ЦСКА, воспитанником которого является. На его счету 11 матчей и 2 (1+1) очка даже на уровне КХЛ. Вот такой защитник не нужен сейчас сборной.

Поскольку оправдать неприглашение Чайки очень сложно, формулировка Зубова посвящена именно ему. Еще раз: »...в итоге пришли к выводу, что игроки, которые проходили с нами сбор, в оборонительных действиях сильнее».

Если что, у Чайки в ОХЛ всегда положительный показатель полезности (+9 в этом сезоне), а на лед он выходит не только в большинстве, но и в меньшинстве.

Даниил выбран на драфте НХЛ «Вегасом» и уже имеет контракт с этим клубом, так что вполне может уже в следующем сезоне дебютировать в НХЛ. Зато не сыграет на этом МЧМ.

Как и Ян Кузнецов, уже имеющий договор с «Калгари» и проведший 12 матчей за фарм-клуб «Флэймз» «Стоктон». Кузнецов, кстати, тоже год назад был в составе молодежки на мировом форуме.

А ведь есть еще, например, задрафтованный «Эдмонтоном» Матвей Петров, который уехал летом из МХК «Крылья Советов» в «Норт-Бэй Баттальон» и в той же ОХЛ сейчас является третьим бомбардиром с 44 (19+25) очками в 27 встречах. Естественно, такой левый фланговый форвард команде Зубова ни к чему.

Как и результативный правый вингер системы «Сан-Хосе» и «Ниагары Айс Фоллс» в ОХЛ Даниил Гущин, на счету которого 25 (16+9) очков в 21 матче ныненего сезона. А есть еще центр Всеволод Гайдамак и яркий атакующий защитник Павел Минтюков, которых даже не вспомнили...

Добро пожаловать в СКА

Но есть и второй посыл: для правильного развития карьеры лучше всего переходить в СКА.

Питерские армейцы делегируют на молодежный чемпионат мира сразу десять игроков, и если наличие главного таланта поколения Матвея Мичкова и еще нескольких ребят не может быть подвергнуто сомнению, то сказать так можно не обо всех.

Но главное, что в команду не попал Иван Мирошниченко из системы «Авангарда». Зубов вообще сказал, что тот не в форме и что его главным качеством являются физические данные.

Что неправда. Мирошниченко, конечно, одарен, но он по таланту является со-главной звездой с Мичковым. И хотя сезон он проводит не самый яркий, он выступает за «Омские Крылья» в ВХЛ, где нет возрастных ограничений, то есть с мужиками. 9 (4+5) очков за 22 матча выглядят вполне солидно.

Но молодежная сборная России может себе позволить не взять на чемпионат мира нападающего, который на предстоящем летом драфте НХЛ безоговорочно котируется в первом раунде, а таким авторитетным экспертом, как Боб Маккензи из TSN, ставится вообще на второе место!

«Сергей Зубов не взял Ивана Мирошниченко, второго next one после Мичкова по 2004 году. 17-летний форвард в этом сезоне играет в ВХЛ, не разрывает, но среди взрослых мужиков смотрится достойно – в 22 матчах 9 (4+5) очков, — написала в своем Telegram-канале журналистка Sport24 Дарья Тубольцева.

— И это при том, что «Омские Крылья» далеко не лидеры. Говорят, что Роман Ротенберг не взял Мирошниченко в отместку за то, что Ваня несколько раз отказывался от перехода в СКА.

Лучше ведь взять Зинченко из «Витязя», у которого очков меньше. Но Иван-то одной ногой в СКА. Или Семена Демидова, который недавно перебрался в Санкт-Петербург по тому же маршруту. Спортивный принцип – вот он какой!

Я еще 25 октября написала, что из Северной Америки не будут брать игроков. И вот, пожалуйста. Ни Чайки, но Гущина, ни Петрова, ни Кузнецова, зато десять игроков СКА. Не исключаю, что после турнира в Петербург кто-то еще переедет. В Северной столице на Юрова засматривались. Но «Магнитка» не согласилась».

Чего ждать

На самом деле даже в таком составе молодежная сборная России будет способна в Канаде на многое, но подобное формирование состава лишает ее определенной, весьма серьезной части силы.

А в сражении с такими богатыми на таланты сборными, как Канада и США, важна любая боевая единица. Да и шведы с финнами и даже чехи могут доставить массу проблем.

Кроме того, чехарда на тренерском мостике и не вполне очевидная независимость Зубова в принятии решений также настраивают на пессимистичный лад, хотя, конечно, хотелось бы ошибаться.