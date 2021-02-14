«У этой сборной есть характер»: как Россия победила в Евротуре

Чехи едва не прервали победную серию России

К заключительному матчу шведского этапа Евротура против чехов Игорь Ларионов подготовил еще несколько кадровых изменений: во-первых, место в воротах занял Ярослав Аскаров, а Александр Самонов после двух классных игр присел на скамейку, во-вторых, пару защитников в первом звене теперь составили Кирилл Кирсанов и Сергей Зборовский, Артем Минулин же был переведен в третье звено, а Александр Алексеев и вовсе остался вне заявки, в-третьих, шанс проявить себя был предоставлен Семену Чистякову с Германом Рубцовым.

Состав на заключительный матч на Шведских хоккейных играх!



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Вратари: Аскаров, Тарасов

#россиявмоемсердце pic.twitter.com/lLDyyRp9LG — Хоккей России (@russiahockey) February 14, 2021

Уже с самого начала матча все эти испытания российским хоккеистам пришлось преодолевать, справляясь с серьезным давлением чешской сборной, которая до этого проиграла в Швеции хозяевам этапа и финнам. Особенно на себе агрессию команды Филипа Пешана прочувствовал Аскаров, которому до сих пор припоминают не самую удачную игру на молодежном чемпионате мира. На фоне впечатляющей игры Самонова это давление на Ярослава было увеличено еще в несколько раз. Впрочем, с ним российский голкипер изначально справлялся достаточно уверенно.

Только за первый период в створ ворот 18-летнего российского голкипера пришлось аж 17 бросков, и не выручил Ярослав лишь в одном моменте: Либор Шулак мощно щелкнул издали, Аскаров отразил шайбу перед собой, и Михаэль Шпачек, растолкав всех на пятаке, все-таки снаряд между щитками голкиперу просунул, сравняв счет после гола Захара Бардакова в середине периода.

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Во втором периоде картина на площадке «Мальмё-Арены» осталась неизменной: россияне пытались играть в позиционный, комбинационный хоккей, тогда как чехи сделали ставку на более простую модель с постоянными набросами на ворота с акцентом на добивание. Эта тактика, кстати, команде Пешана приносила плоды. За всю вторую 20-минутку чешские хоккеисты вновь «перестреляли» российских и добыли преимущество в два гола.

Выстрелили чехи дуплетом: не реализовав большинство при игре в 5 на 3, Якуб Флек, не дав россиянам провести смену, выполнил слаломный проход за воротами и неожиданно точно бросил с разворота с острого угла, а уже через полторы минуты Лукаш Клок после выигранного вбрасывания в российской зоне мощно жахнул в дальнюю «девятку».

При счете 1:3 российская сборная выглядела растерянно, чем охотно пользовались чехи, регулярно доставляя шайбу в чужую зону и бросая при первой же возможности. Под таким давлением ошибался уже и Аскаров. Например, в одном эпизоде Ярослав без надобности вышел из ворот, чтобы подыграть своему партнеру по команде, но в итоге шайба досталась чехам, которые чудом не поразили пустую рамку. Этот момент, к слову, сыграл даже на руку россиянам, которые встрепенулись и провели пару опасных атак на ворота Доминика Граховины. Одна из таких закончилась удалением в составе чехов, и это большинство подопечные Ларионова реализовали моментально.

После наброса на ворота Граховина ошибся на выходе, Николай Коваленко сразу же подхватил шайбу у борта, прострелил на пятак, откуда Павел Красковский точно бросил уже по пустым воротам.

Этот гол под занавес второго периода стал ключевым перед заключительной 20-минуткой, которую россияне провели максимально ударно в прямом смысле слова, перебросав чехов в два раза. Причем с 50-процентной точностью — из десяти бросков цели достигли пять.

Сначала в середине периода счет сравнял Коваленко, здорово сыгравший накоротке с Даниилом Мисюлем. Затем через несколько минут отличился и сам Мисюль, подобравший шайбу у чужой синей линии, прошедший почти до борта и мощно бросивший с острейшего угла прямо за шкирку Граховине. После этого чехи окончательно посыпались, стали оставлять слишком много свободного пространства и в итоге за три минуты пропустили еще три шайбы. Захар Бардаков подкараулил ошибку чешских защитников в их же зоне, отдал шайбу на Василия Подколзина, который технично переиграл Граховину. Чешского голкипера в итоге сняли ради шестого полевого игрока, но и это не помогло — Владимир Бутузов спокойно вогнал снаряд от синей линии. Ну, а еще через 20 секунд отличился и 17-летний Никита Чибриков, который откликнулся на классную передачу все того же Бардакова.

Под занавес матча сборная России, поняв, что игра сделана, уже ослабила хватку и пропустила обидную голевую атаку: Давид Томашек убежал один на один с Аскаровым, и Чибриков был вынужден сфолить на чешском форварде, который легко реализовал буллит.

7:4 — сборная России одержала яркую и волевую победу при весьма нервной игре, и, выиграв шведский этап Евротура, досрочно стала триумфатором всего турнира.

За целый этап до завершения соревнований сборная России становится победителем Еврохоккейтура 2020-2021!



Поздравляем игроков, штаб и, конечно, болельщиков. Спасибо всем, кто верил в команду!



Впереди чешский этап и ЧМ, оставайтесь с нами

#россиявмоемсердце pic.twitter.com/grcf6CRl5X — Хоккей России (@russiahockey) February 14, 2021

«У этой команды большой характер и резерв»

Матч, который неожиданно сложился для сборной России таким образом, чтобы пришлось совершать камбэк, дал понять, что у российских хоккеистов имеется должный характер и запас сил для подобных волевых побед. Именно это подчеркнул Игорь Ларионов, который отправился в Швецию вместо Валерия Брагина в качестве исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной. В частности, наставник отметил важность гола Красковского в концовке второго периода, который сократил отставание в счете.

«В перерыве было сказано, что 20 минут игрового времени — это большой отрезок. Мы напомнили, что чехи могут здорово сыграть в обороне и создать опасности на контратаках. Нами были внесены коррективы. Нельзя форсировать события, нужно играть терпеливо, в пас, исключить игру в одиночку.

Парни все восприняли правильно. Все наши голы в третьем периоде говорят о том, что у команды большой характер и большой резерв. По сути, мы только собрались, не играли месяц, но тем не менее ребята действовали здорово и смогли победить»,

— цитирует Ларионова «Чемпионат».

Также 60-летний специалист порассуждал о своей будущей тренерской деятельности, подчеркнув, что о работе в клубе пока не думает и сосредоточен на делах российской сборной. Пока что — молодежной.

Собрали главные моменты матча с чехами. Подборка вышла что надо! #россиявмоемсердце pic.twitter.com/A6ODiowRnw — Хоккей России (@russiahockey) February 14, 2021

«Тренеры и игроки были на этом турнире друг за друга»

О тренерской работе российской сборной в Швеции было принято говорить и из-за состава, который отправился в Мальмё. В купе с опытными игроками Континентальной хоккейной лиги в сборную попали и молодые хоккеисты. Среди них, например, нападающий петербургского СКА Никита Чибриков. В этом сезоне КХЛ он провел 14 матчей регулярного чемпионата, набрав два очка (1 гол + 1 ассист), на Шведских играх же он сделал две результативные передачи и забросил одну шайбу в трех встречах. Примечательным вызов Чибрикова стал тем, что Никита стал третьим самым молодым дебютантом сборной: в момент матча с Финляндией ему было 17 лет 11 месяцев и 26 дней. Моложе него за российскую национальную команду дебютировали только Владислав Третьяк (17 лет 7 месяцев и 8 дней), а также Александр Овечкин (17 лет 11 месяцев и 15 дней).

«Я много работал, чтобы попасть в сборную, провел достаточно игр в КХЛ. Выходил на лед не с боязнью, а с уверенностью, хотел принести пользу команде. Не совру, немного был удивлен вызову во взрослую сборную, но я очень много работаю, стараюсь прогрессировать, так что считаю, что все заслужено, я этого достоин.

Доволен каждым своим набранным очком. Голы запоминаются больше, но пас равен голу. Наверное, такая моя игра — это подарок себе на день рождения. Но больше это подарок моим родителям, которые всегда смотрят матчи и поддерживают меня», — сказал Чибриков, который 16 февраля отметит свое совершеннолетие.

Еще одним молодым игроком этой сборной стал Даниил Мисюль, который сыграл одну из ключевых ролей в победе над чехами. 20-летний защитник, забросивший одну шайбу и сделавший один ассист, выразил благодарность тренерскому штабу, который оказал ему доверие в Швеции.

«В этих трех играх за сборную проводил больше времени на льду, чем в последнее время в клубе. Тренеры верили в нас, в каждого игрока. Всех поддерживали. Нам говорили на установке, чтобы защитники помогали нападающим. Играем впятером в атаке. Игорь Ларионов спокойный тренер, много говорит правильных вещей. Ни разу он не переходил на личности. Тренеры и игроки были на этом турнире друг за друга», — приводит слова Мисюля Sport24.