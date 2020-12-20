Красивый дебют Брагина: Россия выиграла домашний этап Евротура

Россия на Евротуре поражений не знает

После впечатляющей победы российской молодежной дружины Игоря Ларионова на Кубке Карьяла проявить себя на домашнем этапе Евротура предстояло уже основной команде сборной России, где в качестве главного тренера наконец-таки дебютировал Валерий Брагин. Результат россиян на Кубке Первого канала никаких вопросов не вызывал, чего нельзя сказать об игре. Со шведами на старте турнира пришлось помучиться, ведомые Филипом Пешаном гости из Чехии также заставили российскую сборную изрядно попотеть, но пасьянс в итоге сложился таким образом, что к решающему матчу подопечные Брагина все равно подошли в качестве неоспоримого фаворита — для победы на турнире было достаточно просто не проиграть в основное время финнам. Но на такой минимум россияне не согласились и на глазах у своих болельщиков выдали настоящее шоу. Не помешала этому и потеря Антона Бурдасова с Владимиром Ткачевым и Игорем Ожигановым, которые в заявку не попали.

С самых первых минут Россия взвинтила темп и не давала сопернику сделать практически ничего — финны вынуждены были раз за разом только предпринимать попытки выбраться из своей зоны. Агрессивная атака принесла свои плоды в середине первого периода, когда у гостей должно было случить удаление, но россияне воспользовались игрой 6 на 5 при отложенном штрафе.

После долгой, но классной комбинации Егор Яковлев сделал прекрасную передачу на Вадима Шипачева, и капитан команды из убойной позиции отправил снаряд точно под перекладину, тем самым забросив юбилейную, 2500 шайбу в истории сборной России.

После гола подопечные Брагина обороты не сбавили и продолжили давление на соперника как до конца первого периода, так и уже в дебюте второго. Тогда же преимущество в счете и было удвоено.

Реклама

Так, пример образцовой контратаки продемонстрировали Дмитрий Воронков и Максим Мамин.

Дмитрий на скорости вошел в зону по левому полуфлангу, сделал диагональную передачу на Мамина и в этот же момент рванул к воротам, куда и последовал ответный пас, ставший голевым. Для Воронкова этот гол стал дебютным в составе основной сборной России.

Пока наша команда отмечала очередное взятие ворот, новая смена прозевала опасную атаку финнов, в которой автором гола стал Харри Песонен из магнитогорского «Металлурга». Однако после запроса Брагина судьи посмотрели видеоповтор момента и определили у финского форварда фол — в момент взятия ворот он атаковал Александра Самонова, протолкнув шайбу с нарушением правил. Этот эпизод хорошо встряхнул российских хоккеистов, которые достаточно оперативно в третий раз огорчили Юхо Олкинуору.

Сделал это все тот же Воронков, здорово разобравшийся у пятака.

Примечательно, что Дмитрия нещадно критиковали после обидного поражения в январском финале молодежного чемпионата мира, где в том числе и необязательные удаления 20-летнего форварда помогли канадцам оставить Россию без золота. Но сегодня Воронков был одним из лучших на площадке. Он также мог оформить хет-трик, если бы замкнул классный прострел от Маминова в середине второй 20-минутки.

Но вместо этого голом отметились финны, и это взятие ворот было уже засчитано. Перед перерывом россияне потеряли концентрацию и стали играть несколько вальяжно. Тому подтверждение необоснованная ошибка Андрея Чибисова на своей синей линии, когда он подарил шайбу сопернику, который вышел два в ноль. Такой момент Песонен реализовал уже без нарушения правил.

Очевидно, в третьем периоде подопечные Юкки Ялонена уже должны были играть более агрессивно (что, кстати, выразилось и в нескольких штрафах, которых до сих пор не было), но и к этому россияне оказались готовы. Валерий Брагин отказался от остроатакующей модели и сделал акцент на сохранении победного результата. В итоге благодаря этому и решению гостей при игре в большинстве пойти ва-банк, выпустив 6 полевых игроков против четырех, победа была добыта. И победа красивая.

Сначала Павел Карнаухов, обокравший в чужой зоне зазевавшегося Микаэля Руохому, поразил пустые ворота, а затем Андрей Кузьменко после классной передачи Никиты Сошникова мощным и точным броском установил окончательный счет. 5:1 — Россия выиграла домашний этап Евротура, а Валерий Брагин оформил красивый дебют во главе сборной.





Самонов - лучший вратарь турнира.

Яковлев - лучший защитник турнира.

Кузьменко - лучший нападающий турнира.



Каждому - по памятному снеговику от нашего специального робота.#RUSFIN #РоссияВМоемСердце — Хоккей России (@russiahockey) December 20, 2020

«Хотим играть в более атакующий хоккей»

Известно, что Евротур является для участников соревнований по сути подготовкой к чемпионату мира. На фоне происходящих в мире событий с пандемией коронавируса подгадать будущее сейчас сложно, из-за COVID-19 уже был отменен ЧМ-2020 в Швейцарии, неясной остается и судьба следующего мирового первенства, которое должны принять Минск и Рига. Но одно сейчас известно точно — на шведский и чешский этапы в следующем году в качестве хоккеистов сборной России поедут игроки, чьи клубы не будут участвовать в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Россиян из Национальной хоккейной лиги на следующих этапах Евротура также можно не ждать — у НХЛ в это время будет самый разгар нового сезона.

Валерий Брагин, подводя итоги российского этапа, заявил, что игрой своих подопечных доволен, однако подчеркнул, что рассчитывает на прогресс хоккеистов. Особенно это касается атаки.

«Сегодня у нас третья игра, но получился хороший агрессивный матч. Хорошая победа была сегодня. Играли за первое место, была полная концентрация. Посмотрели в деле наших кандидатов. Большинством игроков остались довольны. В клубах разные тактики, мы хотим играть в агрессивный атакующий хоккей. Не все сразу перестроились, к третьей игре во многих моментах у нас получалось»,

— цитирует «Чемпионат» главного тренера сборной России, который также пожелал удачи своему коллеге Игорю Ларионову на МЧМ в Канаде.

Молодежный чемпионат мира, кстати, стартует совсем скоро. 26 декабря в 5.30 по московскому времени российская молодежка встретится с командой США.