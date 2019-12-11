Обошлись без НХЛ: убойный состав сборной на Евротур

Кубок Первого канала — второй по счету этап Еврохоккейтура. Традиционно в турнире за победу поборются сборные России, Швеции, Чехии и Финляндии. Уже прошедший финский этап — Кубок Карьяла — завершился победой команды Чехии, второе место заняли финны, третье — россияне, а замкнули квартет шведы. Для главного тренера «Красной машины» Алексея Кудашова тот турнир стал по сути первым в качестве наставника российской сборной, обернувшись не самым удовлетворительным результатом: Россия сумела одержать лишь одну победу, в овертайме одолев шведов.

Но Евротур, справедливости ради, больше тренировочное соревнование перед чемпионатом мира, на котором тренеры могут опробовать новые кадры из глубоко резерва.

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Так, на Кубке Карьяла у России было много молодых и малоизвестных хоккеистов. Но в заявку на домашний этап Кудашов внес некоторые изменения, вызвав нескольких возрастных и известных игроков, которые потенциально смогут усилить команду на мировом первенстве. Речь идет о защитнике «Авангарда» Вячеславе Войнове, а также рядом хоккеистов московского ЦСКА, в числе которых и нападающий Кирилл Капризов, и вратарь Илья Сорокин. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) регулярный чемпионат в самом разгаре, поэтому игроки из-за океана в сборную не привлекаются. Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»);

Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Артем Зуб, Игорь Ожиганов (оба – СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Никита Лямкин (все — «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» Мск), Виктор Антипин («Металлург» Мг), Артем Сергеев («Салават Юлаев»);

Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Сергей Андронов, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Евгений Кетов, Александр Барабанов (все – СКА), Вадим Шипачев («Динамо» Москва), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Кирилл Семенов («Авангард»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Никита Сошников («Салават Юлаев»).

Как отметил сам Кудашов, он рассчитывал, что команду удастся усилить и некоторыми другими хоккеистами, однако из-за напряженного графика в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и участившихся микротравм этого сделать не получилось.

Особенным турнир станет для Войнова, пополнившего состав «Авангарда» в этом году. Из-за череды скандалов в НХЛ и не самого удачного периода в петербургском СКА место в сборной 29-летний игрок утратил. По словам хоккеиста, он подходит к турниру в хорошей форме.

«Настроение отличное, давно не был в сборной. По сравнению с предыдущем тренером немного изменилось построение игры, а в основном все также. Одной тренировки вполне достаточно для того, чтобы почувствовать взаимодействие с партнерами. Многие не в первый раз вызываются, знают требования тренера. Проблем возникнуть не должно», — сказал он на пресс-конференции.

Что интересно, капитанскую повязку, несмотря на свой статус, получил не Войнов. Основным капитаном России будет Кетов.

Это, однако, не отменяет того, что в одном звене будут играть Войнов и Шипачев. С ними в тройке будут Капризов и Григоренко, а основным вратарем выбран Сорокин — вполне себе боевой состав, с которым можно рассчитывать на победу в каждом из поединков, учитывая то, что соперники своих лучших хоккеистов решили поберечь и в Россию не привезли.

Начнет наша сборная турнир встречей со шведами, для которых Кубок Карьяла тоже выдался не самым лучшим. Вторую игру россияне проведут против чехов, а закроют турнир встречей с финнами. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил мнение, что КПК станет особенным соревнованием, предвосхищающим Новый год.

«Это новогодний хоккейный праздник. На этом форуме и в советское, и в российское время обкатывались наши звезды. Для меня это особый турнир. Во все времена попасть на него было практически невозможно, так как вся страна съезжалась в Москву. Как будто бы сам я участвовал в турнире 50 лет назад, свежи еще воспоминания...» — отметил Третьяк.

Надо понимать, что турнир будет лишь частью подготовки к предстоящим крупным турнирам, но на этот раз, если сравнивать с Кубком Карьяла, у Кудашева появилась возможность вызвать лучших из доступных ему хоккеистов, благодаря чему состав российской сборной серьезно превосходит тот, что был в Финляндии. Итоговая победа ровным счетом будет ощутимо значимой лишь для 70 тысяч болельщиков, которые придут поболеть за Россию. Но и очередная осечка сборной понята, так или иначе, вряд ли будет, поэтому определенная ответственность, несмотря на статус турнира, все же существует. Полное расписание Кубка Первого канала:

12 декабря.

Швеция — Россия. 20.00 (время — московское)

Чехия — Финляндия. 20.30

14 декабря.

Финляндия — Швеция. 11.00

Россия — Чехия. 15.00

15 декабря.

Чехия — Швеция. 14.00

Россия — Финляндия. 16.00