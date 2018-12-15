«Сильнее всех»: как сборная России отомстила чехам

Сборная России во втором матче Кубка Первого канала обыграла команду Чехии со счетом 7:2. Дублями отметились форварды Андрей Кузьменко и Андрей Локтионов. Еще по одной шайбе забросили Василий Токранов, Николай Прохоркин и Кирилл Капризов.

В первом матче на Кубке Первого канала сборная России по буллитам обыграла шведов со счетом 3:2. Решающий бросок нанес Михаил Григоренко. Тогда россияне после второго периода горели (0:2), но смогли отыграться за одну минуту в заключительной 20-минутке.

«Арена ЦСКА»

Встреча с Чехией проходила совершенно по другому сценарию.

Перед матчем корреспондент «Газеты.Ru» пообщался с болельщиками. Елена и Галина приехали на матч с чехами из Санкт-Петербурга и посетили уже третий Кубок Первого канала.

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«Я интересуюсь хоккеем с пяти лет. На Кубке Первого канала уже в третий раз. На игру с чехами приехали из Питера, завтра поедем домой на встречу с финнами. На такие турниры подстегивает приезжать тот факт, что здесь можно увидеть всех наших звезд. На Кубке Первого канала всегда собирают самых лучших представителей нашего хоккея. А второе — поболеть за команду, за страну. Самая главная звезда в нынешнем составе? Я, конечно, покривлю душой, но очень его люблю — Никита Гусев. Ну, и очень жаль, что не играет Павел Дацюк. Это мой любимый хоккеист.

Прикид сами придумали. Я так же готовилась и к позапрошлому чемпионату мира в Кельне, но там уже разрисовывались. А здесь решили просто наклеить флаги на щеки»,

— рассказала Елена.

Болельщики сборной России по хоккею

Женщина в одеянии царицы поставила на счет 4:3 в пользу России, но при этом отметила, что хотела бы увидеть на табло 3:0 в пользу россиян. Уже во время первого периода стали возникать мысли, что ее прогноз может вполне сбыться.

В отличие от матча со Швецией сборная Ильи Воробьева сразу начала демонстрировать высокие скорости, что привело к удалениям чехов и быстрой первой шайбе россиян. Причем удаление у соперника получилось крайне глупым: за нарушение численного состава на скамейку штрафников отправился Патрик Здрагал.

Сборная России наказала нарушителей: Никита Гусев от лицевого борта отдал передачу на Василия Токранова, а тот пробил чешского вратаря.

Однако уже через минуту гости сравняли счет усилиями Доминика Кубалика. Ондржей Немец нанес бросок от синей линии, а автор гола подправил шайбу в ворота на пятаке. Отметим, что шайбу засчитали не сразу — потребовался видеопросмотр, чтобы определить, не сыграл ли игрок сборной Чехии высоко поднятой клюшкой. Но в итоге судьи нарушения не увидели.

«То, что чехи забили честно, вызывает сомнения», — тут же сказал один из болельщиков.

Стоит отметить, что фанаты сборной России очень слаженно и громко поддерживали российскую команду на протяжении всей игры, но поклонников команды Чехии тоже было достаточно хорошо слышно, и они порой даже перекрикивали своих оппонентов.

К счастью, сборную России гол чехов никак не деморализовал: подопечные Воробьева сразу вернули себе преимущество и владели им уже до конца периода. Российская команда буквально «душила» соперников всю первую 20-минутку, и команде Чехии откровенно повезло, что россияне до перерыва забросили еще только одну шайбу — тоже благодаря удалению.

Уже через две минуты после ответного гола чехов россияне вышли вперед усилиями Николая Прохоркина. До первого перерыва чехи удалились еще три раза, но реализовать большинство опять россиянам не удалось: выручал свою команду Доминик Фурх.

«Все хорошо! Играют! Мы рады за них. Думаю, матч завершится со счетом 4:2. Россия, вперед!» — прогнозировал болельщик Александр в первом перерыве.

Еще один фанат — 36-летний Сергей — выиграл билет на этот матч в конкурсе и даже поставил небольшую сумму на то, что россияне победят с разницей в две и более шайб.

«Интересуюсь хоккеем с 1995 года. Игра сборной России мне сегодня нравится. Я даже на них поставил небольшую сумму: должны победить в две шайбы. На Кубок Первого канала пришел в первый раз — мы с женой выиграли эти билеты в конкурсе. До этого ходили на два матча КХЛ: «Динамо» и «Йокерита». Тоже выиграли эти билеты. А болею на самом деле я с 1995 года за финнов. Сегодня я — за сборную России, а завтра — за финнов», — говорил Сергей после первого периода.

Во втором периоде россияне тоже сразу прижали чехов к их воротам, что прогнозируемо закончилось третьим голом в ворота чехов. Шайбу забросил Андрей Локтионов.

Михаил Григоренко вышел победителем на вбрасывании, сделал образцовую скидку на партнера, а тот забросил шайбу в дальнюю «девятку». После этого стало понятно, что хозяева вряд ли уже свое упустят и, скорее всего, возьмут у чехов реванш за поражение на Кубке Карьяла.

Соперники меж тем продолжали удаляться, причем в одном из эпизодов они опять превысили численный состав на льду. Но после двух голов в большинстве россияне начали передерживать шайбу и не так часто доводили дело до броска, снизив свою эффективность по сравнению с огненным первым периодом.

Тем не менее по ходу второго периода «Красная машина» создала еще несколько убойных моментов и организовала четвертый гол.

Правда, шайбу, которую забросил Кирилл Капризов, засчитали только после видеопросмотра, который длился около десяти минут. Все это время пытались разобраться, пересек ли снаряд линию ворот.

Болельщики сборной России решили немного развлечь себя во время затянувшегося видеопросмотра и запустили волну. Смотрелось это очень красиво — большинство фанатов пришли в ярко-алой атрибутике.

Когда четвертый гол был, наконец, засчитан, подопечные Воробьева не сбавили оборотов и продолжили наседать на ворота чехов, что в итоге вылилось в пятую шайбу. Илья Каблуков смог стянуть на себя сразу нескольких игроков, шайба попала к Кузьменко, который бросил Фурху между щитков. Второй период завершился со счетом 5:1 в пользу россиян.

Перед третьем периодом один из болельщиков выразил уверенность, что ни одна из команд больше не забьет в этом матче.

«По потенциалу, который у нас есть, мы сильнее всех на этом этапе Евротура. Не думаю, что слишком большая разница между чехами и шведами. Мы просто сегодня играем лучше, чем в первом матче турнира. Думаю, что матч так и завершится — 5:1, максимум одну шайбу команды еще забьют», — сказал 38-летний Андрей.

Третий период действительно стал простой формальностью.

Тренерский штаб чехов после второй 20-минутки ожидаемо поменял вратаря: вместо Доминика Фурха в рамку встал Шимон Грубец.

Но это гостям не помогло. Спустя три минуты после начала заключительной 20-й минутки Кузьменко бросил из-под защитника и оформил дубль.

Стоит отметить, что сборная Чехии немного скрасила свое поражение в концовке встречи: за шесть минут до финальной сирены ей удалось забить в меньшинстве!

Однако точку в этой игре поставили россияне: дублем на 57-й минуте отметился Локтионов.

Третий период запомнился зрителям не столько хоккеем, сколько потасовкой в конце игры, грубым приемом Давида Мусила и штрафом «2+10» Прохоркина за толчок соперника на борт.

Несмотря на этот некрасивый эпизод, Россия выиграла с более чем красивым счетом 7:2 и теперь в хорошем настроении отправляется в Санкт-Петербург на заключительный матч Кубка Первого канала — против Финляндии.

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