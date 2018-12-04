С 40-летним Дацюком: кого позвали в сборную России

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев объявил состав на домашний этап Евротура — Кубок Первого канала.

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Предыдущий, чешский этап — Кубок Карьяла — «Красная машина» выиграла с довольно оригинальным ростером, однако на этот раз тренерский штаб решил не рисковать: вызваны только опытные люди, дебютантов нет.

Большинство из попавших в заявку представляют два сильнейших по составу клуба страны — петербургский СКА (11 игроков) и московский ЦСКА (десять). Впрочем, за время подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане — 2018 такая ситуация уже стала привычной.

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).

Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все — ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист»), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба — СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).

Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все — СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба — «Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).

В целом можно сказать, что вызваны сильнейшие представители Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), и это понятно:

перед своими зрителями не хочется ударить в грязь лицом даже с учетом того, что Евротур считается лишь длинным подготовительным турниром перед чемпионатом мира.

Кроме того, первый матч Кубка Первого канала против Финляндии сборная России проведет на арене «Санкт-Петербург» (футбольное поле будет передвинуто в сторону, а вместо него установят каток) на глазах у 70 тысяч зрителей. Проигрывать в такой ситуации никак нельзя.

Поэтому из вратарей были вызваны опытные и давно зарекомендовавшие себя в СКА и ЦСКА Илья Сорокин и Игорь Шестеркин. Третьим голкипером станет Игорь Бобков — постоянный страж ворот омского «Авангарда», который в ноябре неплохо проявил себя в олимпийской сборной страны, а в составе «омских ястребов» отлично заменил травмированного Карри Ряме и вряд ли теперь отдаст свое место без боя.

В защите есть недавно вернувшиеся из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Антипин и Педан, а также опытные Нестеров, Гавриков, Токранов. Оборона «Красной машины» не будет страдать от недостатка хладнокровия. Не хватает разве что Никиты Трямкина, но у него, к сожалению, травма.

В нападении тоже собраны почти все имена, которые сейчас на слуху, и даже те, кто не очень хорошо показывает себя в настоящий момент, однако в силу своей легендарности просто не могут пропустить домашний турнир.

Речь идет, в первую очередь, о 40-летнем Павле Дацюке, который потерял капитанскую повязку в СКА и начал получать меньше игрового времени. Несмотря на все эти сложности, форвард просто не мог не попасть в заявку — именно через его имя осуществляется рекламная кампания Кубка.

Капризов, Шалунов, Григоренко, Барабанов, Гусев, Каблуков, Телегин, Андронов — с таким составом можно ехать на Олимпиаду. Собственно, так в Пхенчхане и было.

Присоединился к команде и вернувшийся из НХЛ Антон Слепышев, недавно разыгравшийся в ЦСКА. Также Воробьев дал шанс Антону Бурдасову, даже несмотря на то что игра «Салавата Юлаева» оставляет желать лучшего.

Однако вызывает удивление отсутствие третьего бомбардира КХЛ на данный момент Вадима Шипачева (московское «Динамо»), на счету которого 36 (10+26) очков.

Нет в заявке и судящегося за канадское гражданство Николая Кулемина из магнитогорского «Металлурга», который недавно забросил девять шайб за семь матчей. Впрочем, у Воробьева достаточно широкий выбор, чтобы не сильно беспокоиться по поводу невызова нескольких умелых исполнителей. До чемпионата мира еще достаточно времени (турнир стартует 10 мая), чтобы все успели получить шанс в сборной.

А пока самой главной задачей является триумфально провести домашний турнир. Матчи пройдут с 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.

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