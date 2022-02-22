Валиева стала самой упоминаемой в СМИ спортсменкой Олимпиады-2022

Российская фигуристка Камила Валиева стала самой упоминаемой в СМИ участницей зимних Олимпийских игр 2022 года в составе команды Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным совместного исследования РИА Новости и Brand Analytics, в период с 4 по 20 февраля фигуристка упоминалась в СМИ 323 716 раз.

Вторым в списке самых цитируемых олимпийцев стал трехкратный золотой медалист Игр Александр Большунов (138 411), третьей — серебряная призерка в женском одиночном катании Александра Трусова (62 047).

Валиева в составе национальной команды одержала победу в командном турнире, однако позже стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх.

В итоге она смогла принять участие в личных соревнованиях, однако эти скандалы не прошли для нее бесследно. В произвольной программе женского турнира она совершила несколько ошибок и лишилась шансов на медаль. Победителем стала Анна Щербакова, второе место у Александры Трусовой.

19 февраля Большунов стал победителем в марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Второе место досталось еще одному россиянину – Ивану Якимушкину. На третьем месте расположился норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.

На Олимпиаде 2022 года Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие.

На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.

Ранее почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал обсуждение отношений тренера Этери Тутберидзе с Камилой Валиевой.