Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Санкт-Петербурге под окнами многоэтажки нашли тела двух школьниц 12:47
Пушилин подписал закон о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве ДНР... 12:45
Профильные комитеты Совфеда рекомендовали одобрить ратификацию соглашений с ДНР и ЛНР 12:44
В Турции увидели за признанием ЛНР и ДНР стратегическую пользу для Анкары 12:42
В ДНР оценили действия Украины после признания независимости республики 12:42
Экономист Шуст заявил, что отключение России от Visa и Mastercard маловероятно 12:37
«Фантасмагория»: Прилепин оценил назначение Кустурицы на должность... 12:36
Лавров: Киев перестал представлять весь украинский народ с 2014 года 12:35
Археологи: 3200 лет назад Кипр торговал металлами с Сардинией за 2500... 12:34
Замглавы Народной милиции ДНР Басурин: мне пока неизвестно, будут ли в регионе... 12:33
Бесплатная ставка 2000 р.

Валиева стала самой упоминаемой в СМИ спортсменкой Олимпиады-2022

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Российская фигуристка Камила Валиева стала самой упоминаемой в СМИ участницей зимних Олимпийских игр 2022 года в составе команды Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным совместного исследования РИА Новости и Brand Analytics, в период с 4 по 20 февраля фигуристка упоминалась в СМИ 323 716 раз.

Вторым в списке самых цитируемых олимпийцев стал трехкратный золотой медалист Игр Александр Большунов (138 411), третьей — серебряная призерка в женском одиночном катании Александра Трусова (62 047).

Валиева в составе национальной команды одержала победу в командном турнире, однако позже стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх.

В итоге она смогла принять участие в личных соревнованиях, однако эти скандалы не прошли для нее бесследно. В произвольной программе женского турнира она совершила несколько ошибок и лишилась шансов на медаль. Победителем стала Анна Щербакова, второе место у Александры Трусовой.

19 февраля Большунов стал победителем в марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Второе место досталось еще одному россиянину – Ивану Якимушкину. На третьем месте расположился норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.

На Олимпиаде 2022 года Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие.

На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.

Ранее почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал обсуждение отношений тренера Этери Тутберидзе с Камилой Валиевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть