Тарасова ответила Савченко на ее слова о методах работы Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание олимпийской чемпионки в парном катании Алены Савченко о методах работы тренера Этери Тутберидзе.

«Алена не знает всю ситуацию до конца, не находится в команде, не знает методы. Так говорить неправильно. Нужно говорить исключительно за те вещи, к которым ты имеешь непосредственное отношение», — цитирует Тарасову РБК.

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В итоге Валиева заняла четвертое место. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе. Сразу после выступления Тутберидзе высказала фигуристке замечания.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, комментируя разговор Тутберидзе с Валиевой, заявил, что не понимает, «как можно быть настолько холодным по отношению к этой девочке».

Тутберидзе заявила, что находится в недоумении от слов Баха. А Валиева после возвращения в Москву написала в Instagram, что со своими тренерами чувствует себя «защищенной и способной пройти любые испытания».

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сказала, что в России сегодня два самых популярных человека — Камила Валиева и президент страны Владимир Путин.