Игрок сборной России по хоккею рассказал, какие ошибки стоили команде золота ОИ

Нападающий сборной России по хоккею Владимир Ткачев прокомментировал игру национальной команды в финальном матче Олимпийских игр в Пекине.

«Как видите, любой наброс, любой бросок – это опасно. Два таких наброса на ворота стоили нам золотых медалей. Не то чтобы где-то мы недоработали, но не создали столько моментов, чтобы забить. Много говорили по ходу турнира, что наша команда играет в скучный хоккей, не забивает много голов. Но хорошая оборона выигрывает титулы», — передает слова Ткачева РИА «Новости».

Подопечные Алексея Жамнова в финальном матче олимпийского хоккейного турнира уступили сборной Финляндии со счетом 2:1. Единственную шайбу за нашу сборную забросил нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

В этом матче сборная России установила антирекорд Олимпиады по количеству бросков по чужим воротам в стадии финальных матчей.

На пути к финалу россияне оказались сильнее сборных Швейцарии, Дании, Швеции и лишь единожды проиграли – команде Чехии на групповой стадии турнира.

В матче за третье место сборная Словакии одолела Швецию 4:0.

Ранее Вячеслав Фетисов прокомментировал результаты выступления сборной России на Олимпиаде в Пекине.