В Госдуме назвали ОИ-2022 чрезвычайно политизированными

Депутат Госдумы Борис Пайкин прокомментировал результаты выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.

«Но почему же тогда так мало золота в нашей олимпийской копилке? Конечно, Олимпиада была чрезвычайно политизирована, но я не стал бы на этот фактор списывать все проблемы. Мы должны воспитывать спортсменов, которые покажут на следующей Олимпиаде такой класс, что никакая политическая ангажированность не сможет его опровергнуть», — передает слова Пайкина ТАСС.

Сборная России на Олимпиаде 2022 года завоевала 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Большую часть этой коллекции принесли российские лыжники. Они стали обладателями 11 наград. Шесть медалей были добыты фигуристами, еще четыре медали в активе отечественных биатлонистов.

Лидером медального зачета является сборная Норвегии, спортсмены которой завоевали 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград. На второй строчке расположилась Германия, тройку замыкают спортсмены из Китая.

Стоит отметить, что на предыдущей Олимпиаде сборная России сумела завоевать лишь 17 наград.

Ранее специальный представитель президента РФ Сергей Иванов заявил, что, если бы не Большунов, результат Олимпиады был бы крайне печальным.