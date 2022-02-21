Фигуристка Щербакова рассказала, что на ОИ для нее было самым сложным

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о трудностях во время Олимпийских игр в Пекине.

«Ожидание. Это, безусловно, было самое сложное. Мы сюда приехали примерно за две недели до личных выступлений. В эмоциональном плане тоже — мы привыкли приезжать на соревнования и заряжаться этой атмосферой. Здесь я понимала, что вот эту энергию я могу растратить уже в первые дни на тренировках, и что под конец это все может превратиться в монотонную рутину», — приводит слова Щербаковой официальный сайт Олимпийских игр.

На Олимпиаде в Пекине Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском фигурном катании. Второе место досталось еще одной россиянке – Александре Трусовой. Бронзовая медаль в активе японской фигуристки Каори Сакамото.

После короткой программы Щербакова была второй и проигрывала Камиле Валиевой 1,94 балла. Но последняя не справилась с нервами в произвольной программе и пропустила вперед себя сразу трех спортсменок.

Щербакова является действующей чемпионкой мира в одиночном катании и в командном турнире.

Ранее наставник Анны Щербаковой, Этери Тутберидзе, поделилась секретом успеха 17-летней спортсменки.