Эдмундс: возникают вопросы в отношении других подопечных Тутберидзе

Американская фигуристка Полина Эдмундс в эфире The Skating Lesson высказалась о ситуации с положительной допинг-пробой россиянки Камилы Валиевой.

«Думаю, наиболее интересно, что у Камилы найдены следы трех веществ, но только одно является запрещенным. Но все три – препараты для сердца. Даже если два из них легальны, это повод задуматься. Возникают вопросы в отношении других подопечных Этери. Если это было у одной из фигуристок, то почему не может быть у других, если это легально», — сказала Эдмундс.

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. В последний момент ей разрешили принять участие в личном турнире.

На Играх в Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире. В личных соревнованиях она заняла лишь четвертое место, пропустив вперед себя японскую фигуристку, а также двух россиянок – Александру Трусову и Анну Щербакову.

Ранее Этери Тутберидзе, тренер Камилы Валиевой, высказалась о допинг-скандале 15-летней спортсменки.