Трусова рассказала, как будет отдыхать после Олимпиады

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась планами на отдых после Олимпиады.

«В круиз хочу поехать. На корабле. По Европе или по Америке, но чтобы с собаками можно было. На большом корабле. Я просто ездила один раз на пароме – это было очень прикольно. Но всего сутки», — сказала Трусова в эфире Первого канала.

Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Перед награждением фигуристок Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что ее подопечная Александра Трусова сломала стереотипы о женском катании.