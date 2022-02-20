Ирина Роднина: Трусова подставила тренера своей выходкой

Экс-фигуристка Ирина Роднина прокомментировала эмоциональное поведение ученицы Этери Тутберидзе Александры Трусовой после произвольной программы на пекинской Олимпиаде, передает Sport24.

«Поведение Трусовой после произвольной программы было не очень красивым. Она подставила своего тренера такой выходкой. Мне не жалко ее... Если бы у нас было фигурное прыгание, тогда может быть», — сказала Роднина

Напомним, российская фигуристка Александра Трусова расплакалась после завоевания серебряной медали на Олимпийских играх в Пекине.

«Ненавижу всех, никогда в жизни, никогда, я ненавижу этот спорт», — сказала Трусова перед тем, как взойти на пьедестал.

Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась мнением о выступлении Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.