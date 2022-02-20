Капитан сборной России по хоккею высказался после поражения в финале Игр

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев прокомментировал поражение от Финляндии (1:2) в финале олимпийского турнира в Пекине.

«Нет никаких эмоций, ничего не чувствую. Матч не оправдал наших надежд. В третьем периоде пропустили в первой смене, потом уже было тяжело взломать финскую оборону.

Пытались отыграться, заводили шайбу в их зону… Мы ждали их ошибки, но они сыграли организованно», — цитирует хоккеиста «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче за третье место сборная Словакии оказалась сильнее Швеции 4:0.

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что главный тренер национальной команды Алексей Жамнов продолжит работу со сборной.