Экс-футболист сборной СССР о Валиевой: в 15 лет ее подвергают душевному расстрелу

Бывший игрок сборной СССР по футболу Реваз Дзодзуашвили выступил с защитой в адрес российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Я выступаю как защитник спортсмена. Спортсмен может отдать жизнь за победу, за действие. Вы представляете, 15-летняя девочка, не зная откуда, какое-то лекарство выпила, и в 15 лет ее подвергают душевному расстрелу», — передает слова Дзодзуашвили «Sputnik Грузия».

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх.

В итоге она смогла принять участие в личных соревнованиях, однако эти скандалы не прошли для нее бесследно. В произвольной программе женского турнира она совершила несколько ошибок и лишилась шансов на медаль. Победителем стала Анна Щербакова, второе место у Александры Трусовой.

Позже президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с рядом громких заявлений в адрес тренера Этери Тутберидзе и Камилы Валиевой и заявил, что в организации планировали не допустить ее участие в личном первенстве.

Ранее Вячеслав Фетисов рассказал, о чем беседовал с Камилой Валиевой по прилете ее в Россию.