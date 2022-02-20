Энберт объяснил почему Тарасова и Морозов не добрались до золотых медалей ОИ

Серебряный призер Олимпиады 2018 Александр Энберт прокомментировал итоги выступления фигуристов в парном катании на Олимпийских играх в Пекине.

«Китайская пара откатала прекрасно. У них была ошибка на прыжке, но была четвертая подкрутка и было просто блестящее исполнение всех элементов. Я думаю, что там плюсы за все элементы просто огромные. За счет чистоты исполнения всех элементов и четверной подкрутки они с таким небольшим отставанием вышли вперед», — передает слова Энберта «Чемпионат».

По результатам соревнований первое место заняли Вэньцзин Суй и Хань Цун. Серебряные медали достались российской паре Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Им до первого места не хватило 0,63 балла. Бронза у еще одних представителей России – Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Всего у российских фигуристов шесть наград на Играх в Пекине: две золотые, три серебряные и одна бронзовая. Золотые медали обеспечили Анна Щербакова и фигуристы в командном турнире.

20 февраля на Олимпиаде в Пекине состоятся показательные выступления фигуристов.

Ранее Владимир Морозов рассказал о роли Этери Тутберидзе в их с Тарасовой успехах.