Хореограф группы Тутберидзе Железняков о Трусовой: эмоциональные выхлесты бывают у любого человека

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением об эмоциях Александры Трусовой после серебра Олимпиады.

«Отстаньте от Александры Трусовой. Эмоциональные выхлесты бывают у любого человека. У девочки сдали нервы, а вы уже несетесь со своими моралями и причитаниями», — написал Железняков в Instagram.

Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Выигравшая короткую программу россиянка Камила Валиева допустила два падения и стала лишь четвертой (224,09).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее американский фигурист Адам Риппон раскритиковал поведение россиянки Александры Трусовой после серебра Олимпиады.