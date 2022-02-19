Щербакова о скандале с Валиевой: на меня это не влияло

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своем отношении к допинг-скандалу вокруг Камилы Валиевой.

«До соревнований были мысли только о своих выступлениях. О том, как мне показать наилучшее катание. На меня это скорее не влияло. Я тоже очень долго шла к этому моменту. Очень много у меня своих было целей и амбиций», — сказал Щербакова в эфире Первого канала.

После командного турнира фигуристов, в котором сборная России уверенно победила, в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат. CAS отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено и российскую команду могут лишить медали.

17 февраля Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании по итогам двух программ. Серебряная медаль досталась Трусовой, которая в произвольной программе первой в истории прыгнула пять четверных прыжков. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Валиева заняла четвертое место, хотя лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который подверг критике Этери Тутберидзе.