Тутберидзе заявила, что она находится в недоумении от слов главы МОК в ее адрес

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в ее адрес.

«Я благодарна за слова поддержки. Нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом», — ответила Тутберидзе в комментариях к посту Александра Жулина в Instagam.

Напомним, Бах заявил, что Камилу Валиеву холодно встретили со льда ее тренеры. Он назвал эту ситуацию жестом разъединения.

После командного турнира фигуристов, в котором сборная России уверенно победила, в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат. CAS отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено и российскую команду могут лишить медали.

17 февраля Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании по итогам двух программ. Серебряная медаль досталась Трусовой, которая в произвольной программе первой в истории прыгнула пять четверных прыжков. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Валиева заняла четвертое место, хотя лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила о необходимости провести внутреннее расследование ситуации с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой.