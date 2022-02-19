Российская фигуристка Алина Загитова поздравила сборную России по хоккею с выходом в финал Олимпиады.

«Наши хоккеисты в финале. Вырвали у Швеции победу зубами! Последний буллит все решил. Спасибо за заряд адреналина. Только вперед», — написала Загитова в Instagram.

В матче 1/2 финала Россия обыграла Швецию. Основное время матча закончилось вничью 1:1, не выявил победителя и овертайм. Судьба путевки в финал решалась в серии буллитов, в которой удачливее оказалась российская команда. Первая серия буллитов из пяти попыток у каждой команды завершилась со счетом 2:2, далее команды соревновались до первого промаха. Решающий буллит на счету 20-летнего форварда Арсения Грицюка.

В решающем матче россияне сыграют с Финляндией. Встреча состоится 20 февраля. Стартовое вбрасывание состоится в 7.10 по московскому времени.

Ранее трехкратный чемпион мира Данис Зарипов поделился мнением о выходе сборной России по хоккею в финал Олимпиады.