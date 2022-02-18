Крянин: Большунов в марафоне на 50 км будет бороться только за золото — другого не дано

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин поделился ожиданиями от выступления российских лыжников в марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Мужской масс-старт на 50 км свободным стилем состоится 19 февраля и начнется в 09:00 по московскому времени.

«Все четверо наших лыжников выйдут на марафон с мыслью бороться за первое место: за страну, себя, команду и болельщиков. Победит тот, кто соберется психологически и выложится на максимум. Саша Большунов будет бороться только за золото — другого не дано. Но шансы есть у всех ребят», — сказал Крянин в «Чемпионату».

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже девять медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева–Ступак принесли по бронзовой награде, плюс Большунов в паре с Терентьевым взял бронзу в командном спринте.

У Большунов уже восемь олимпийских медалей, из них два золота, четыре серебра и две бронзы. Четыре награды лыжник выиграл в Пхёнчане, четыре на нынешней Олимпиаде в Пекине.

Ранее сообщалось, что комментатор Дмитрий Губерниев одним словом оценил выступление Большунова и Терентьева в командном спринте.