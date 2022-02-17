Губерниев одним словом оценил выступление Большунова и Терентьева в командном спринте

Журналист Дмитрий Губерниев оценил выступление российских лыжников Александра Большунова и Александра Терентьева в командном спринте на Олимпиаде.

«Сегодня только третьи», — написал Большунов в Instagram.

«Боролись», — ответил Губерниев.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже девять медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева–Ступак принесли по бронзовой награде.

Всего в лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов наград.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал эпизод, который произошел на финише мужского командного спринта, когда Большунов не подошел к завершившему гонку Терентьеву.