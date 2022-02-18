Норвегия установила рекорд по количеству золотых медалей на зимних Олимпийских играх

Сборная Норвегии установила рекорд зимних Олимпийских игр по количеству завоеванных золотых медалей. По итогам 14 дней соревнований в активе норвежцев уже 15 золотых наград.

Предыдущий рекорд был установлен Канадой на Играх 2010 года в Ванкувере — 14 золотых медалей. Аналогичный результат продемонстрировали Германия и Норвегия на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году.

В Пекине норвежские спортсмены завоевали также 8 серебряных и 11 бронзовых медалей, что позволяет норвежцам лидировать как по количеству наград высшей пробы, так и по общему количеству медалей на Играх в Пекине.

Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей и занимает второе место по общему количеству медалей, уступая той же Норвегии. По количеству золотых наград российская команда занимает девятое место в неофициальном зачете Олимпиады в Пекине.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.