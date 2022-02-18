Российский фристайлист Буров рассказал об объятиях с украинцем Абраменко

Бронзовый призер Олимпиады, лыжный акробат Илья Буров рассказал об объятиях после турнира с серебряным призером соревнований украинцем Александром Абраменко.

Буров на второй Олимпиаде подряд стал бронзовым призером в личном турнире. В составе сборной России по фристайлу Илья стал пятым в турнире смешанных команд.

«Что рассказывать об объятиях с Абраменко? Мой друг выиграл медаль. Как и четыре года назад на пьедестале, поздравили друг друга. Россияне, украинцы, белорусы держались вместе, мы всегда дружим. О ситуации с Валиевой я не в курсе», — передает слова Бурова «Чемпионат».

Для российских фристайлистов это вторая медаль на Играх в Пекине. 6 февраля Анастасия Смирнова стала третьей в могуле. А 15 февраля Анастасия Таталина остановилась в шаге от медали в слоупстайле. Позже спортсменка заявила, что ее засудили.

Ранее сообщалось, что российский фристайлист Буров завоевал бронзу в лыжной акробатике на ОИ.