Российский фристайлист завоевал бронзу в лыжной акробатике на ОИ

Фристайлист сборной России Илья Буров стал третьим в соревнованиях по лыжной акробатике. В финале он уступил только представителю Украины Александру Абраменко (он второй) и победителю, спортсмену из Китая Ци Гуанпу.

Для российских фристайлистов это уже вторая медаль на Играх в Пекине. 6 февраля Анастасия Смирнова стала третьей в могуле. А 15 февраля Анастасия Таталина остановилась в шаге от медали в слоупстайле. Позже спортсменка заявила, что ее засудили.

«Это нечестно. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов», — отметила Таталина.

Сегодня российские лыжники и лыжницы принесли в копилку сборной России по одной бронзовой медали в командных спринтах.

Всего в активе россиян на Олимпиаде в Пекине уже 23 медали: четыре в биатлоне, девять в лыжных гонках, две в фигурном катании, две в фристайле, одну в санном спорте, две в шорт-треке, по одной в прыжках с трамплина и сноуборде, а также две в конькобежном спорте. По количеству завоеванных наград мы уступаем только спортсменам из Норвегии. В общем медальном зачете россияне располагаются на девятом месте.

На Играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей. Олимпиада завершится 20 февраля.