Российские пары уступают китайцам по итогам короткой программы на Олимпиаде

Завершилась короткая программа у спортивных пар на олимпийском турнире в Пекине. Китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун установили новый мировой рекорд, за получив за свое выступление 84,41 балла. Фигуристы лидируют после короткой программы.
На втором месте российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, они получили за свой прокат 84,25 балла.
Анастасия Мишина и Александр Галлямова заработали 82,76 балла и занимают третье место. Это их новый личный рекорд, предыдущий составлял 82,64 балла и был установлен в командном турнире Игр-2022.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили за прокат 78,59 балла и расположились на четвертом месте.
Итоги короткой программы:
1. Хань / Суй — 84.41
2. Морозов / Тарасова — 84.25
3. Галлямов / Мишина — 82.76
4. Козловский / Бойкова — 78.59
5. Пэн / Цзинь — 76.10
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Предыдущий мировой рекорд принадлежал все той же китайской паре (82,83) и был установлен в короткой программе на командном турнире Олимпийских игр в Пекине.
Ранее китайская пара установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде-2022.