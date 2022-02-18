Российские пары уступают китайцам по итогам короткой программы на Олимпиаде

Завершилась короткая программа у спортивных пар на олимпийском турнире в Пекине. Китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун установили новый мировой рекорд, за получив за свое выступление 84,41 балла. Фигуристы лидируют после короткой программы.

На втором месте российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, они получили за свой прокат 84,25 балла.

Анастасия Мишина и Александр Галлямова заработали 82,76 балла и занимают третье место. Это их новый личный рекорд, предыдущий составлял 82,64 балла и был установлен в командном турнире Игр-2022.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили за прокат 78,59 балла и расположились на четвертом месте.

Итоги короткой программы:

1. Хань / Суй — 84.41

2. Морозов / Тарасова — 84.25

3. Галлямов / Мишина — 82.76

4. Козловский / Бойкова — 78.59

5. Пэн / Цзинь — 76.10

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал все той же китайской паре (82,83) и был установлен в короткой программе на командном турнире Олимпийских игр в Пекине.

Ранее китайская пара установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде-2022.