Китайская пара установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде-2022

Китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун установили новый мировой рекорд в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Пекине. За свое выступление пара получила 84,41 балла. Фигуристы вышли на первое место, опередив россиян Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

Российские фигуристы за свой прокат получили 82,76 балла. Это их новый личный рекорд, предыдущий составлял 82,64 балла и был установлен в командном турнире Игр-2022.

«Газета.Ru» ведеттекстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал все той же китайской паре (82,83) и был установлен в короткой программе на командном турнире Олимпийских игр в Пекине.

В заключительной разминке также выступят еще две российские пары — Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

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