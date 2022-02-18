Щербакова рассказала о встрече с Тутберидзе перед награждением на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о встрече с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе перед церемонией награждения на зимних Играх в Пекине.

«Виделись с Этери Георгиевной перед награждением. Я ее поблагодарила, она меня поздравила», — сказала Щербакова после церемонии награждения.

17 февраля Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании по итогам двух программ. Серебряная медаль досталась еще одной россиянке – Александре Трусовой, которая в произвольной программе первой в истории прыгнула пять четверных прыжков. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Третья россиянка — Камила Валиева — заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки Щербакова и Трусова получили медали Олимпиады.