Российские фигуристки получили медали Олимпиады

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова получили медали зимних Олимпийских игр за выступления в одиночном катании.

Анна Щербакова получила золотую награду, а Трусова — серебряную.

Трусова, которая вчера крайне эмоционально отреагировала на второе место, сегодня улыбалась.

17 февраля Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Первое место завоевала Анна Щербакова. Серебряная медаль досталась еще одной россиянке – Александре Трусовой. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Камилы Валиевой. По его мнению, российская фигуристка сможет выбраться из сложившегося кризиса и вернется на лед с новыми победами.