Губерниев раскритиковал невключение Валиевой в список участниц показательных выступлений

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на невключение фигуристки Камилы Валиевой в список участниц показательных выступлений на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Валиева — это образец высокого искусства. Гениальный ребенок, который на этих Играх превратился в настоящую спортсменку. Невключение ее в список участниц показательного выступления — мощнейший удар по искусству, фигурному катанию, по всем зрителям.

Показательные выступления можно сравнить с театром. Лучшие из лучших выходят и показывают свое мастерство. Отсутствие Валиевой в этом списке сильно принижает ценность этих выступлений», — приводит слова телеведущего «СЭ».

17 февраля Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Первое место завоевала Анна Щербакова. Серебряная медаль досталась еще одной россиянке – Александре Трусовой. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Только за сутки до старта короткой программы Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о допуске россиянки к индивидуальным соревнованиям.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос о том, должна ли тренер Этери Тутберидзе оставаться в олимпийском спорте.