Винер-Усманова о прокате Валиевой: какое счастье, что я этого не видела, это ужас

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о четвертом месте российской фигуристки Камилы Валиевой по итогам короткой и произвольной программ. Ее слова передает «Чемпионат».

«У девочки не выдержали нервы. Все-таки Дина Аверина — взрослая гимнастка, я ее настроила. Она боролась до конца. А у Валиевой еще несформировавшаяся нервная система и такой взрыв произошел… У нее все еще впереди. Она не сломалась — ее сломали. Какое счастье, что я этого не видела. Это ужас», — сказала Винер-Усманова.

Напомним, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде.

Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Серебряной медали удостоилась россиянка Александра Трусова. Она получила оценку 251,73 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото. Камила Валиева допустила два падения и стала лишь четвертой (224,09).

Ранее журналист Владимир Познер прокомментировал четвертое место Валиевой.