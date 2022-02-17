Российская фигуристка Трусова отказывалась идти на церемонию награждения на ОИ-2022

Серебряный призер Олимпийских игр — 2022 в Пекине Александра Трусова отказывалась идти на церемонию награждения после оглашения результатов по итогам личных программ фигуристок.

«Я не пойду на награждение», — ответила Трусова тренеру Сергею Дудакову, который уговаривал ее пойти на церемонию.

Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Выигравшая короткую программу россиянка Камила Валиева допустила два падения и стала лишь четвертой (224,09).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Трусова эмоционально обратилась к тренеру Этери Тутберидзе.