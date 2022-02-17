Подчуфарова рассказала, что не так с биатлоном в России

Бронзовый призер чемпионата мира — 2017 в смешанной эстафете, бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова ответила на вопрос, что не так с биатлоном в России.

«У нас очень длинная скамейка запасных, нет суперлидера, но есть большое количество людей, которые примерно равны на среднем уровне. Это хороший уровень Кубка IBU. Что мы и видим в последние лет 15.

У нас не составляет труда поменять одного на другого. От этого нет ценности единицы спортсмена. Как только ты отваливаешься, дальше разбираешься со своими проблемами самостоятельно», — цитирует спортсменку Eurosport.ru.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Российскую команду представляли Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Это четвертая медаль отечественных биатлонистов на Играх. У России до этого было три бронзы: в мужской и смешанной эстафете, а также у Эдуарда Латыпова в гонке преследования.

На Олимпиаде будет разыграно 11 комплектов медалей в биатлоне.