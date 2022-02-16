Терещенко оценил соперника сборной России по полуфиналу ОИ-2022

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча олимпийского турнира между сборными России и Швеции. Его слова передает «Чемпионат».

«Хочется думать, что у нас хорошие шансы в полуфинале со Швецией. Результат у нас пока есть, но солидности в игре вообще нет. Матч со Швецией для нас проверка — что-то вроде с Чехией. Шведы — опасный соперник, очень приличная команда даже без игроков из НХЛ. В начале Олимпийских игр их всерьез не воспринимали: все говорили, что есть чехи, мы и все. А теперь мы видим, что произошло — они выбили канадцев» — сказал Терещенко.

Сегодня подопечные Алексея Жамнова обыграли сборную Дании со счетом 3:1. В составе российской команды забивали Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

Для россиян это уже третья победа в четырех матчах на Олимпиаде в Пекине. Отечественные хоккеисты уступили только чехам в групповом раунде.

Полуфинальный матч Россия — Швеция пройдет 18 февраля в 16:10 по московскому времени. Во втором полуфинале сыграют команды Словакии и Финляндии.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. В Пхенчхане в 2018 году россияне в финале праздновали победу над Германией (4:3 ОТ).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее экс-наставник сборной России Вячеслав Быков высказался о предстоящем матче между Россией и Швецией.