Быков оценил шансы сборной России в полуфинале ОИ-2022 против Швеции

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков высказался о предстоящем полуфинальном матче олимпийского турнира между Россией и Швецией. Слова Быкова передает Sport24.

«У ребят хорошие шансы на победу в полуфинале. Молодцы, что вообще вышли туда. Видно, что наша сборная играет по нарастающей и здорово прибавляет. Наконец и лидеры выходят на первые роли. Хотелось бы, чтобы поборолись за золотые медали. Будем надеяться, что парни проявят характер и мастерство. Играть, забивать и выигрывать мы умеем. Нужно с позитивом настраиваться на интересную игру», — сказал Быков.

Сегодня подопечные Алексея Жамнова обыграли сборную Дании со счетом 3:1. В составе российской команды забивали Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

Для россиян это уже третья победа в четырех матчах на Олимпиаде в Пекине. Отечественные хоккеисты уступили только чехам в групповом раунде.

Полуфинальный матч Россия — Швеция пройдет 18 февраля в 16:10 по московскому времени. Во втором полуфинале сыграют команды Словакии и Финляндии.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. В Пхенчхане в 2018 году россияне в финале праздновали победу над Германией (4:3 ОТ).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее экс-наставник сборной России Владимир Крикунов раскритиковал игру национальной команды после победы над командой Дании.