В СБР отреагировали на слова Шашилова об уходе

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал слова старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова о том, что он ушел со своего поста.

«У всех тренеров контракты до 31 мая. Почему Михаил Викторович такое сказал после гонки? Я не знаю, все вопросы к нему. Мы нормально общаемся, никаких проблем нет. Решение по поводу тренерского штаба будем принимать чуть позже, думаю, в апреле», — передает слова Майгурова «Спорт-Экспресс».

Шашилов возглавляет женскую сборную России с мая 2020 года.

Сегодня российские биатлонистки стали обладателями серебряных наград в эстафете, уступив победительницам, спортсменкам из Швеции, 12 секунд. Сборная России использовала семь запасных патронов, а Светлана Миронова зашла на штрафной круг после неудачной стрельбы на стойке. Третье место досталось представительницам Германии.

Российскую команду представляли Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

На Олимпиаде в Пекине в биатлоне будет разыграно 11 комплектов медалей. Игры завершатся 20 февраля.

Ранее Дмитрий Свищев высказался о серебряной медали, которую российские биатлонистки завоевали в олимпийской эстафете.