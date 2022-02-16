Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на ОИ

Женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки были лидерами после второго этапа, но на третьем — Светлана Миронова не справилась со стрельбой на стойке и заехала на штрафной круг.

Сборная России использовала семь запасных патронов и завершила гонку на второй позиции, отстав от победителя, Швеции, на 12 секунд. Третье место досталось представительницам Германии.

Российскую команду представляли Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой гонки.

Это четвертая медаль отечественных биатлонистов на Олимпийских играх в Пекине. У России до этого было три бронзы: в мужской и смешанной эстафете, а также у Эдуарда Латыпова в гонке преследования.

На Олимпиаде в Пекине будет разыграно 11 комплектов медалей в биатлоне.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Антон Шипулин вступился за Латыпова, который упустил золото в мужской эстафетной гонке.