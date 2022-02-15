Тренер сборной Норвегии объяснил, в чем российские лыжники лучше

Тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум рассказал о противостоянии своих подопечных с российскими лыжниками и признал превосходство россиян.

«Последние годы мы были хуже в классике, чем российская команда. Нам есть куда расти. В коньке мы на уровне со всеми, но в классике русские чуть впереди. Мы были третьим и четвертым на 15 км, то есть мы не совсем безнадежны в классике. Но российская команда просто-напросто лучше нас», — передает слова Носсума VG.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже семь медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, а Александр Терентьев завоевал бронзовую награду.

Завтра, 16 февраля, на Играх в Пекине пройдет командный спринт классическим стилем у мужчин и женщин. Россию будут представлять пары Наталья Непряева-Юлия Ступак и Александр Большунов-Александр Терентьев.

Ранее Александр Большунов рассказал, мог ли он побороться с норвежским лыжником Йоханнесом Клебо за золото в спринте на Олимпийских играх в Пекине.