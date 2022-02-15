Дюамель назвала свою причину лидерства Валиевой после короткой программы на ОИ

Олимпийская чемпионка Меган Дюамель в своем Twitter вывела свою формулу успеха российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Таким образом, две ошибки против отсутствия очевидных серьезных помарок плюс допинг дают преимущество в 10 очков. Ясно. Фигурное катание крайне логично», — написала Дюамель.

Валиева с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лидером после короткой программы. Фигуристка набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Она чисто откатала свою программу, набрав 80,2 балла. Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).

Напомним, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск 15-летней фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что при попадании Валиевой в призеры личного турнира, награждение фигуристок будет перенесено, пока не будет завершено разбирательство в отношении россиянки.

Ранее фигуристка Анна Щербакова ответила на вопрос о методах работы Этери Тутберидзе.