Американский журналист дал прогноз на выступление Валиевой в короткой программе на Олимпиаде

Американский журналист Джеки Вонг поделился прогнозом на короткую программу женского одиночного турнира фигуристок на Олимпиаде, передает Rocker.

Вонг считает, что Валиева выиграет короткую программу, второе место займет Александра Трусова, а Анна Щербакова станет пятой.

Напомним, что CAS принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Таким образом россиянка сможет принять участие в женском одиночном турнире на Играх-2022. Помимо нее Россию будут представлять Анна Щербакова и Александра Трусова.

Короткая программа у женщин стартует 15 февраля.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отреагировал на допуск фигуристки Камилы Валиевой к турниру одиночниц на Олимпиаде.

«Ну что? Потрепали нервы? А теперь, девочки, утрите им всем нос. Вы лучшие и точка», — написал Железняков в Instagram.