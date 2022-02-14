Навка о судействе в танцах на льду: не без «объективного» мнения американских судей

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в своем Instagram прокомментировала результаты выступления российских фигуристов в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине и обратилась к серебряным призерам соревнований — Виктории Синициной и Никите Кацалапову.

«Ваш произвольный танец великолепен. Борьба была сложной и тяжелой, к сожалению, конечно же, не без «объективного» мнения американских судей, которые ставили вас на пятое место. Но, несмотря на все напряжение, сложности и трудности вы молодцы, победители и настоящие чемпионы!!! Рада, что на пьедестале ОИ по фигурному катанию наши фигуристы», — написала Навка.

Сегодня российская пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов стали обладателями серебряных наград в танцах на льду. Россияне получили оценку 220,51 балла. Победителями соревнований стали французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые набрали 226,98 балла. Тройку лучших замкнула американская пара Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью (218,02).

Другие российские фигуристы, Александра Степанова / Иван Букин и Диана Дэвис / Глеб Смолкин, заняли 6-е и 14-е места соответственно.

Завтра, 15 февраля стартуют соревнования в женском одиночном катании. Россию будут представлять Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

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