Юрист объяснила, законна ли отмена награждения при попадании Валиевой в тройку призеров

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения в женском одиночном катании на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, если на пьедестал попадет российская фигуристка Камила Валиева.

«Организатором ОИ выступает МОК. Поэтому награждение в его юрисдикции. Нарушения здесь нет. Результаты будут зачтены, за Валиевой сохранится и медаль в личном турнире, если она будет, и сохранится медаль в командном турнире. Нарушения нет, хотя решение сомнительное, потому что де-юре у Валиевой тот же статус, что и у остальных спортсменок.

Я такое впервые вижу. Степень вины не установлена, но наказание все-таки есть. Это очень странно, но ожидаемо. Скорее всего, решение принято под давлением олимпийских комитетов других стран. Уверена, что те же американцы отказываются получать серебро, потому что есть шанс, что их медаль — это золото», — приводит слова юриста «Чемпионат.com».

Ранее на официальном сайте МОК сообщалось, что комитет не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира из-за ситуации с 15-летней спортсменкой.

Напомним, победителем командного турнира стала сборная России, в составе которой выступала Камила Валиева. Церемония награждения была отложена из-за того, что в допинг-пробе Камилы, взятой в декабре, были обнаружены следы триметазидина в микродозе.

На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), и ограничения были сняты. МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS, однако она была отклонена.